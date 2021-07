El cuarto episodio no explica cómo la AVT solucionó el bombardeo de Sylvie a la Sagrada Línea del Tiempo. Recordemos que la base entró en crisis y no se mostró mucho más. Sylvie acusó a Loki de haber arruinado el plan, pero tampoco es que no pudo ejecutarlo. Quizá fue porque perdió el efecto sorpresa, aún así me gustaría saber cómo se las arregló la AVT.

Sobre mi teoría de que alguien más esté moviendo los hilos de la AVT, ya que los Guardianes fueron una mentira, me arriesgo a decir que es Kang el Conquistador y su historia en los cómics hace que tenga sentido.

LOKI | Podcast Dale Play

Kang es el apodo de Nathaniel Richards, de la Tierra-6311, y supuesto descendiente del padre de Reed Richards. Un buen día viaja en el tiempo, específicamente al Antiguo Egipto y se hace faraón. Al rato es derrotado por los Cuatro Fantásticos. Luego viaja al siglo XX y Kang el vuelve a ser derrotado por los Avengers. Ya harto de tantas derrotas, intenta volver a su línea temporal, pero comete un error de cálculo y llega 1000 años después. La Tierra está destruida y Kang decide apropiarse del universo, apoyándose en la tecnología futurista.

Ahora, si hemos hablado de Kang, no podemos olvidarnos de Ravonna Renslayer, la jueza de la AVT que procesó a Loki. En los cómics, ella es una princesa de una Tierra alternativa y conoce a Kang cuando este llega para conquistar el reino de su padre, y después nace una relación sentimental.

Si llevamos esta información a la serie, me parece que Ravonna no es una variante cualquiera. Es alguien que ya sabe qué mierdas está sucediendo y quizá eso se deba a que ya es pareja de Kang y ambos están confabulados.

