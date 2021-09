Marvel: los detalles más ocultos del quinto episodio de What If...?

El quinto episodio de What If...? ya está disponible en Disney Plus, por lo que revisaremos los datos más ocultora que quizá no te diste cuenta. Hay tantas referencias a los cómics y al UCM que la comunidad no está muy enterada de los datos más interesantes de la serie animada.

ALERTA DE SPOILER

Vayamos por lo más básico. ¿Por qué los superhéroes zombis conservan sus poderes? La clave aquí es que el virus no es como te lo imaginas, así como The Walking Dead, sino tiene su explicación en los cómics Marvel Zombies. El virus conocido como Hunger lega a la Tierra por Sentry y su naturaleza es más parecida a los simbiontes. El detalle con el Hambre es que conserva la inteligencia y las habilidades del anfitrión, y en realidad no es que coman carne, sino solo buscan infectar a más personas.

Cambios no tan radicales

¿No se han dado cuenta que si bien la historia desarrolla tramas alternativas, hay cosas que se repiten como el UCM? El episodio anterior de Doctor Strange descubrimos que hay algo llamado “punto absoluto” del tiempo, es decir, un evento que nunca de los nunca podrán evitarse. Algo de esto es lo que vemos en la muerte de Vision para entregar a Spider-Man la Gema de la Mente, casi de la misma manera que en Infinity War.

Datos ocultos

Un dato que quizá no notaste es la frase que Bucky le dice al Capitán América Zombi: “no siempre estaré a tu lado”. El guiño hace referencia a la conversación que tuvo Bucky con Rogers en Soldado de Invierno, donde Bucky le dice “siempre estaré a tu lado”.

Acerca del video tutorial zombi de Peter Parker, la secuencia está inspirada en el personaje de Jesse Eisenberg en Zombieland, quien usa el mismo recurso para aconsejar al público las cosas que uno debe hacer o no en una pandemia zombi.

