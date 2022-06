A diferencia de los cómics de Marvel, la serie Ms. Marvel muestra a Kamala Khan extrayendo sus poderes de un misterioso brazalete que hereda de su abuela, lo que le otorga la capacidad de crear energía y “agrandar” sus puños como lo hace en las historietas. Este pequeño detalle es lo que la comunida ha interpretado como la existencia de los mutantes en el UCM tras la compra de Fox por parte de Disney.

Hagamos un poco de memoria. Hasta que Disney adquirió Fox, no había posibilidad de que aparecieran mutantes en el UCM debido a complicaciones con los derechos de autor. Después del cameo del Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, era solo cuestión de tiempo para que el UCM comenzara a hacer más referencia a los mutantes.

DALE PLAY | Ms. Marvel, la primera mutante

A lo largo de los cómics y series animadas de Marvel, los mutantes se definen como seres que nacieron con un determinado poder mediante la genética. Entonces, la reflexión de Bruno en el segundo episodio de Ms. Marvel de que el misterioso brazalete de Kamala en realidad desbloqueó los poderes dentro de Kamala hace pensar que ella es una mutante solo que con poderes “desactivados”.

Aunque el tráiler y el primer episodio de Ms. Marvel parecían sugerir que el brazalete de Kamala era la fuente de su poder, la realidad es que ella tenía estas habilidades desde siempre. Esto nos recuerda al origen de Wanda Maximoff. Cuando la Bruja Escarlata se presentó por primera vez en Avengers: Age of Ultron, el UCM no tenía los derechos de los mutantes, por lo que la franquicia sugirió que Wanda nació con ciertas habilidades telequinéticas que luego se amplificaron por su proximidad a la Gema de la Mente en los experimentos de Hydra.

La dinámica de usar artefactos para despertar los poderes mutante aplica, incluso, para Shang-Chi y el poder de los anillos. La lógica parece ser la misma, por lo que ya estamos siendo testigos de cómo Marvel plantea la futura aparición de los X-Men.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.