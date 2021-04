¿Quién es Power Broker, el responsable en parte de la creación de los Flag Smasher? Pues aquí tenemos una teoría de que Sharon Carter es la criminal más buscada y líder de Madripoor. Solo hace falta echar un vistazo a los detalles y a su primera aparición en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Sharon Carter es la sobrina nieta de Peggy Carter, el interés romántico de Capitán América. Sharon apareció por primera vez en la película Capitán América y el Soldado del Invierno, primero como agente de SHIELD y luego como parte de la CIA. Después tuvo una corta aparición en Civil War donde ayudó clandestinamente a Steve Rogers y Sam Wilson.

Luego de varios años, y gracias a la serie The Falcon and the Winter Soldier, Sharon volvió como habitante de Madripoor, un refugio criminal internacional. Y no es para menos, porque fue perseguida por la justicia tras participar en los acontecimientos de Civil War.

MARVEL | La teoría

La más obvia es que ella apareció en el episodio tres llamado “The Power Broker”, sin embargo, este personaje nunca apareció. Zemo lo identifica como “EL” Power Broker, es decir, un hombre, pero en realidad se trataría de la misma Sharon. Lo del “EL Power Broker” sería solo un recurso para despistar a los televidentes.

¿No es sospechoso que Sharon tenga tan buenos contactos para ser una ex espía estadounidense? Incluso, ella misma reveló que tiene más recursos del lujoso estilo de vida que dejó a Sam, Bucky y Zemo.

Ahora, da la casualidad que ella aún tiene acceso a los satélites que usó a pedido de Sam para rastrear el paredero del nuevo Capitán América en el cuarto episodio. Es cierto que Sharon ayuda a Wilson para así obtener el perdón gubernamental y volver a Estados Unidos; sin embargo, es cuestionable que aún tenga acceso a los satélites.

Otro detalle es que Sharon atraviesa fácilmente los puestos de control de Madripoor sin ser cuestionada y sin temor a los criminales, como si todos supieran quién en ella y por qué le deberían respeto.

