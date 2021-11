Todas las preguntas que deberá resolver “Spider-Man: No Way Home”

Spider-Man: No Way Home pretende fusionar todos los universos de Spidey. Ya hemos visto a Doctor Octopus en el tráiler, quien fue el villano del Spidey de Tobey Maguire, y sabemos que Jamie Foxx será Electro en No Way Home revisando el elenco oficial. Por si no lo recuerdan, él apareció en la saga de Andrew Garfield.

Desconocemos si es que veremos en la pantalla grande a todos los Spider-Man. No obstante, según lo que aparezca en No Way Home, la película deberá responder a varias preguntas sobre las sagas de Maguire y Garfield.

Empecemos con la saga de Maguire, que fue dirigida por Sam Raimi. No sabemos si en realidad aparecerá Maguire junto a Holland, pero -de ser así- la película deberá responder sobre la situación emocional del Peter Parker de Maguire. Lo último que supimos de la pareja en esa primera trilogía fue que volvieron a amistarse, pero sin reestablecer del todo la relación.

Otro detalle es la aparición de Doc Ock. Eso está confirmado, pero exactamente no sabemos cuál será el propósito del personaje. En la saga de Raimi, Octavius estaba dedicado a perfeccionar el reactor de fusión, algo que casi destruye toda Nueva York. ¿Será ese mismo el que aparecerá en No Way Home o se trata del Doc Ock arrepentido por lo que hizo?

En el caso del Spidey de Garfield, No Way Home debe explicar si es este Peter Parker superó la muerte de Gwen Stacey, así como la resurrección de Electro. Este personaje muere de una sobrecarga en una estación eléctrica. Se ve cómo su cuerpo se desintegra hasta explotar. No hay un cadáver, así que podríamos decir que la explosión lo llevó a otro multiverso.

