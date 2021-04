Todo lo que adelantaría la escena postcréditos de “The Falcon and the Winter Soldier”

The Falcon and the Winter Soldier cerró con Sam Wilson como el nuevo Capitán América, Bucky haciendo las pases consigo mismo y John Walker hace de US Agente con la ayuda de Valentina Allegra de Fontaine. También sabemos que Sharon Carter es en realidad el Power Broker y tiene planes para sacarle provecho a su nuevo puesto en el gobierno estadounidense.

En las escenas postcréditos de la serie de Marvel, Sharon Carter aparece recibiendo el perdón total del gobierno de los EE.UU. luego de haber ayudado al Capitán América en Civil War. Al final de la presentación del jurado, Sharon conversa por teléfono con alguien desconocido y adelanta la gran cantidad de recursos a los que pronto tendrá acceso.

Lo primero que hará es detener el proyecto del suero del Súper Soldado y anuncia que tendrá acceso completo a los “secretos del gobierno, prototipos de armas, lo que sea”. Además, ella quiere que la persona al otro lado de la línea busque compradores para lo que pronto podrá vender y menciona que debería haber algo para todos.

Una pregunta clave es saber dónde trabajará Sharon Carter. Uno de los miembros del jurado menciona que regresará a su “antigua división”, ¿pero se trata de SHIELD o la CIA? Si nos guiamos de los cómics, tiene más sentido que SHIELD regrese al UCM, porque el futuro de Sharon está en esa organización, donde llegó a ser directora por un tiempo.

¿Y si Power Broker trabaja para alguien más? Por lo que se ha visto hasta la fecha, pues tendría que tratarse de alguien nuevo y una amenaza superior al Power Broker. Quien podría ser ese Norman Osborne, el responsable de los Thunderbolts y los Dark Avengers.

