Todo lo que debes saber de What If...? antes de su estreno en Disney Plus

What If...? es una serie de antología, es decir, cada entrega tendrá una historia y un grupo de personajes diferentes de Marvel. Lo entretenido será ver cómo los principales momentos de las películas del UCM pudieron ocurrir de manera diferente.

Aquí el detalle es que la historia se desarrolla según lo observado por Uatu el Vigilante. Él es miembro de la raza de los Vigilantes Extraterrestres, que observa el multiverso y ocasionalmente interviene según las circunstancias. Si acudimos a los cómics de Marvel, el personaje apareció por primera vez en The Fantastic Four #13 de 1963. Al igual que la serie, Uatu monitorea las actividades de otras especies.

Ahora, hay varias cosas por esclarecer con lo que ya hemos visto en la Fase 4. Lo primero que debes saber es que la serie animada, por muy alocada que parezca, sí es canon. AC Bradley, el escritor principal de la serie, señaló a IGN que a pesar de tratarse una antología, “los eventos de What If...? son canon. Es parte del multiverso del MCU. El multiverso está aquí, es real y es absolutamente fantástico amigos”.

Quizá ahora te preguntes, ¿cómo puede ser canon todo lo que no ocurrió en el UCM? La respuesta la tendríamos en el final de Loki, donde Sylvie mata a He Who Remains, el genio detrás de la AVT, y los multiversos entran en conflicto. Si ya es canon que existan variantes de un mismo personaje y las líneas temporales no son sagradas, What If...? tiene todo el universo a sus anchas para explorar los “que tal sí” dentro de líneas temporales alternativas.

