Todo lo que se te pasó por alto del penúltimo episodio de “What If...?”

Faltan pocas horas para que veamos de una vez el final de What If...?, la serie animada de Marvel Studios en la plataforma Disney Plus. Ultron Vision ha puesto en jaque la estabilidad de los multiversos, por lo que el Vigilante tuvo que romper su promesa de no intervención para que miles de millones de inocentes tengan la oportunidad de sobrevivir.

¿Cómo es que Ultron Vision aparece en dos episodios de “What If...?”? Esto es algo único si es que ya has visto todos los episodios de esta serie de antología. What If...? y el UCM tienen puntos en común. En el caso de Ultron, su aparición fue en Avengers: Age of Ultron. A diferencia de lo que se observa en la pantalla, Ultron tuvo éxito y acabó con casi todos los Avengers, salvo Hawkeye y Black Widow, con solo usar la Gema de la Mente.

Es posible que, teniendo en cuenta que todo parte de Age of Ultron, Quicksilver y Scarlet Witch hayan muerto. Recordemos que la genetista Hellen Cho fue hipnotizada por Ultron para que lo ayudara a ejecutar la carga, o sea, la transferencia de Ultron al cuerpo de Vision. No fue hasta que Wanda lee brevemente la mente de Ultron durante la carga para saber que el plan es destruir la vida en el planeta.

MARVEL | Datos del Episodio 8 de What If...?

Es cierto que Iron Man pudo haber podido reclamar la Piedra de la Mente de Strucker y crear a Ultron sin que Wanda interfiriera, pero ella fue fundamental para la adquisición del vibranio que Ultron necesitaba para su cuerpo.

Por lo tanto, la situación más probable es que Ultron previó la traición o actuó rápidamente cuando Wanda supo de los planes. Lo que hizo entonces fue matarla y de pasada hacer lo mismo con Quicksilver.

