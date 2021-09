Empecemos con una teoría que conecta el tráiler de Hawkeye con el final de la película Black Widow. Como recordarán, al cierre de la película, Contessa Valentina Allegra de Fontaine se encuentra con Yelena Belova en el cementerio y le dice que Hawkeye es el responsable de la muerte de Natasha Romanoff. ¿Por qué Valentina quiere a Hawkeye sin vida si desde Civil War ya se quiere retirar?

La respuesta la tendríamos en el tráiler de Hawkeye donde vemos que Ronin sigue activo cuando en realidad Clint Barton está en Nueva York con su familia. Además, en Endgame, sabemos que él es un objetivo militar cuando War Machine revela que Hawkeye se había transformado en un rebelde. Todo esto haría que Valentina tenga razones para buscarlo y qué mejor que usar a Belova para que acabe con la “mentira” de que Clint es el responsable de la muerte de su hermana.

HAWKEYE | Más detalles ocultos

Un detalle que quizá notaron los seguidores de los cómics es el audífono que lleva Clint Barton a la hora de despedirse de sus hijas. Este pequeño dispositivo estaría relacionado la sordera del personaje, algo que aparece en las historietas de 1980 y luego en las de 2010.

Algo que no queda claro es quién es el villano en Hawkeye. Solo sabemos que la vida de Hawkeye como Ronin ha hecho que tenga enemigos en la mafia, pero no queda claro quién es el antagonista principal. Hay quienes anticipan a Kingpin, pero lo cierto es que el actor Tony Dalton interpretará a Swordsman, cuyo debut en los comics fue en The Avengers Vol.1 #19 de 1965. Su historia es compleja, pero a grandes rasgos fue el mentor de Hawkeye y luego se convirtió en villano para los Vengadores.

Otra pista sobre quién sería el villano la tenemos en el perrito que aparece en el tráiler. Su nombre, siguiendo los cómics la saga “Hawkeye” de Matt Fraction en 2012, es Lucky the Pizza Dog, cuyo dueño es Ivan Banionis, el líder de la pandilla Tracksuit Draculas.

