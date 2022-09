She-Hulk anda por sus últimos episodios y esta vez me dedicaré un poco de todos en general. Saldré de la rutina para contarles los huevos de pascua que no son de Marvel. Los guionistas de She-Hulk no viven encerrados en el UCM ni en las historietas para preparar cada capítulo, sino que recurren a la cultura popular para soltar esos pequeños detallitos que los más observadores saben identificar.

Arranquemos con el duro entrenamiento de Jen con Bruce Banner, conocido como Profesor Hulk. Hay una parte en la que Bruce le dice que sus transformaciones son provocadas por estados emocionales de sumo estrés; y así es como Jen cuenta la escena de Bing Bong saltando del vagón. Fácil no lo recuerdas, pero Bing Bong es un personaje de Intensa-Mente (Inside Out) y este muere cuando se sacrifica para que Alegría siga su camino y salve a Riley.

DALE PLAY | Huevos de pascua en She-Hulk

Vayamos a una referencia menos actual. En el primer encuentro de Jen con Emil Blonsky en una prisión de máxima seguridad hay una referencia a la película “El silencio de los inocentes”. Jen repite la línea de Hannibal Lecter al preguntar si Blonsky “le va a servir unas habas y luego un buen Chianti”. Lo divertido es que no llega a terminar la frase porque interviene el guardia.

Hay otro huevo de pascua evidente y “no marvelita” cuando nos enteramos que Wong se pone al día con la serie Los Soprano. Por si no lo recuerdan, Los Soprano tuvo seis temporadas desde 1999 hasta 2007, y mierda que lo ganó todo en los Emmy. Actualmente ocupa el puesto 10 de los programas con mejor puntuación en IMBd.

Otro dato interesante lo vemos en Jen cuando descarga una aplicación para tener citas llamada Matcher. No hace falta que busques la app en tu celular, porque el aplicativo hace referencia a Tinder.

Sigamos avanzando en la serie y hablemos del juicio a Donny Blaze, este mago que supo capitalizar sus aprendizaje en Kamar Taj. Hay un momento en el que llega Madisynn para dar su testimonio, pero ella sube al estrado completamente ebria. Wong, ya nervioso por la situación, dice que hará una pequeña oración a Guanyin, y sucede que Guanyin sí existe y es la diosa de la misericordia y la compasión en la mitología china.

Además de Los Sopranos, hay otra serie que aparece en los postcréditos del cuarto episodio de She-Hulk, cuando vemos a Wong conversando con Madisynn... En realidad, Wong siendo interrumpido por Madisynn, y aquí sucede algo interesante: la serie romántica es This is Us, cuyo estreno fue en 2016 y cerró en mayor de 2022.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.