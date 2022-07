Thor: Love and Thunder ya está en los cines y hay muchas cosas interesantes que solo los ojos más expertos han detectado. Por si aún no has ido a ver la película, te recomiendo oír el podcast anterior en Spotify para que acudas a la sala del cine hecho todo un experto.

ALERTA DE SPOILER

Como no puede ser de otra manera, Marvel añade detalles interesantes en cada una de sus películas, lo que la gente llama huevos de pascua o easter eggs, y “Love and Thuner” está lleno de estos detalles. Si ya viste la cinta y quieres saber más sobre lo que aconteció en la pantalla sin que te des cuenta, pues te invitamos a seguir leyendo.

Lo primero tiene que ver con la familia de Chris Hemsworth, el actor de Thor. Quizá no te has enterado, pero su familia tiene varias apariciones en la franquicia. Su esposa Elsa hizo de suplente en The Dark World, su hermano Luke Hemsworth apareció en Ragnarok como un actor callejero que hace de “Loki” y en “Love and Thunder” vemos a su hijo Tristan como el pequeño Thor que corre en el bosque al inicio de la cinta y su gemelo Sasha interpretó a un niño asgardiano.

El que más destaca es su otra hija llamada India, quien interpreta a la hija de Gorr. Al final sabemos que ella es adoptada por Thor y ya se habla de sus futuras aventuras en el UCM.

MARVEL | Huevos de pascua en Thor 4

Ahora que ya vimos la cinta, descubrimos que Thor no se aventuró tanto en el multiverso salvo por Eternity, una entidad cósmica contactada por Gorr y, junto con Infinity, representa el Multiverso. Es allí donde vemos las estatuas de seres que supervisan el multiverso y notamos a Uatu de la serie What If...? y la Muerte, un personaje clave para el origen de la misión genocida de Thanos.

Algo más que ha llamado la atención es la aparición de Darryl Jacobson. Pocos lo recuerdan, pero se trata del compañero de cuarto de Thor cuando decidió tomarse un descanso de ser un héroe después de los eventos de Avengers: Age of Ultron. Todo esto no aparece en las películas, sino en tres cortos de Marvel y explican por qué Thor no intervino en Civil War. Así que ahora ya sabes quién es ese tal Jacobson de Love and Thunder.

Otro detalle también muy curioso es la transformación de Nueva Asgard como un sitio turístico. Sucede que el primer episodio de Ms. Marvel muestra a Kamala asistiendo al Avengers Con y la gente podía comprar viajes a Nueva Asgard. En ese sentido, ambas producciones ya tienen un vínculo argumental.

