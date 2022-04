Morbius ya está en cartelera y muchos se preguntaron qué será de los X-Men. Ya sabemos que existen en esa realidad alternativa, pero hay un montón de detalles -principalmente legal- para creer que la cinta de Jared Leto ha complicado la aparición de los mutantes.

Sony Pictures obviamente tiene el plan de facturar con el Spider-Verse. Las cintas de Tom Holland ya son un éxito en el UCM y Venom hace de las suyas por su lado. Morbius viene a ser ese otro personaje que suma con la aparición de Vulture en el mismo universo de Morbius, por lo que se nos adelanta el plan de los Seis Siniestros.

Esto no es lo único que sucede con Morbius. Tan solo al comienzo de la película, el doctor Emil Nicholas menciona que existe esta “escuela para niños superdotados” en Nueva York, una referencia a la escuela de mutantes de Charles Xavier, alias el Profesor X.

MORBIUS | Detalles sobre lo que sucede en los X-Men

Ocurre que este detalle tiene un problema legal para el futuro del UCM. Como Marvel Studios, propiedad de Disney, es el único que tiene los derechos cinematográficos de los personajes de X-Men, la aparición de “mutantes” en el Universo Spider-Man de Sony es básicamente imposible.

Por todo lo que vimos en la película, la realidad en la que existe Morbius está separada del UCM con Volture ingresando allí a través del caos multiversal. El UCM ha evitado una conexión directa con la franquicia X-Men de 20th Century Fox al hacer que el Profesor X de Patrick Stewart aparentemente aparezca fuera de todas las realidades en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero con la mención de la escuela para niños superdotados en Morbius, hay razones para cuestionar en qué realidad Morbius está dentro si los X-Men también están allí.

Existe la posibilidad de que este sea un equipo de mutantes exclusivo para Marvel, por lo que no se trataría de la versión de Fox. Lo que no está claro es cómo se abordará esta incertidumbre en el futuro, especialmente porque Venom sugiere que las “super personas” no existen en su universo en los postcréditos de No Way Home, en esa escena cuando cuestiona al camarero sobre los Vengadores.

Imaginamos que en un futuro Marvel tendrá que dar explicaciones sobre la ausencia de los mutantes, tal como hizo con Eternos al explicar por qué nunca aparecieron a pesar de Thanos. Quizá adelanten que esto se deba a que aún son “jóvenes”, pero Magneto y Profesor X tienen la edad suficiente para intervenir en los momentos más importantes de la historia.

No queda más que esperar a que el UCM se anime a hacer la próxima película de los X-Men, porque aún todo está muy confuso a nivel legal.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.