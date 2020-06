La PlayStation 5 ya está en camino. Sony compartió vía YouTube y Twitch la apariencia final de su consola junto a los primeros juegos de la siguiente generación del gaming. Lamentablemente, hubo varios detalles que omitió.

Dentros de los grandes anuncios que la gente esperaba estaban títulos como Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy A Big Adventure, Resident Evil Village y Horizon Forbidden West.

Ya se había filtrado el nombre del siguiente Resident Evil pero no se sabía que Capcom cambiaría por completo la trama de zombies. Ahora aparece en este universo vampiros, hombres lobos y demás bestias de fantasía.

Se esperaba también la secuela de Horizon Zero Dawn, el cual llevará como nombre Forbidden West. Se trata de una de las sagas más populares en PlayStation y ahora llegará un nuevo título.

Lamentablemente, Sony omitió algunos detalles que la gente deseaba conocer. Pese a que se presentó la apariencia final de la consola y dos versiones, todavía no se conoce precio ni la fecha oficial de venta.

A su vez, la comunidad esperaba con ansias la presentación de un nuevo Silent Hill. Los rumores indicaban que tras el último DLC de Dead by Deadlight, Konami presentaría un remake de la saga de terror. Lamentablemente, no fue así, por lo pronto la empresa japonesa no tiene planes para esta saga.