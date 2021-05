Dragon Ball Super: teorías y certezas sobre el último episodio del manga

El episodio 71 del manga Dragon Ball Super ya está disponible, por lo que la comunidad está al tanto de todos los detalles para saber cómo se desarrollará la historia. Granola empezó la batalla contra Vegeta y Goku, y los lectores del manga tratan de unir los puntos para adelantarse a la trama. Veamos qué cosas son las que más han llamado la atención del fandom.

Al principio del capítulo de Dragon Ball Super, cuando Goku lanza a Granola una bola de energía, este logra evadir el ataque haciendo la “teletransportación”. Goku y Vegeta se quedan absortos y se cuestionan si era “teletransportación instantánea” y concluyen que no, que era algo más rápido que eso. Entonces, la teletransportación debe entenderse como aparecer del Punto A al Punto B en cuestión de micro segundos. Al ojo humano no se nota, pero los Saiyajins si son capaces y por eso hablan de “teletransportación instantánea” como si Granola hubiese perfeccionado la técnica.

DRAGON BALL SUPER | Podcast sobre el manga

Luego de que Elec dijera que no han estado en el Planeta Cereal por 40 años, Gas dice que no tiene buenos recuerdos del lugar. Elec añade que no será como la última vez, ¿pero qué sucedió esa última vez? Lo único que se sabe de la relación entre los Heeters y el Planeta Cereal es que ellos vendieron el planeta a los Shuga tras la destrucción de los ceresianos.

Mi teoría es que algo pasó entre el ataque del Ejército de Freezer con los Saiyajins y la venta final a los Shuga. Y eso que pasó sería que probablemente Gas tuvo que asesinar a los sobrevivientes luego de que los saiyajins abandonaran el asedio. No estaría mal, porque eso explicaría por qué Gas tiene malos recuerdos y no es el mismo, ya que asesinó a gente moribunda.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.