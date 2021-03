Marvel: filtración revela cómo llegarán los X-Men a las películas del UCM

Ya sabemos que se estrenó The Falcon and The Winter el pasado viernes y casi el mismo día los fans accedieron a una filtración de cómo Marvel haría que los X-Men aparezcan de una vez en la Fase 4, algo que no pudo ser posible por cuestión de derechos. Ahora que Fox es propiedad es Disney, Marvel está preparado para la introducción de los mutantes.

Un leaker llamado Mainmiddleman -conocido por sus revelaciones anteriores que acabaron siendo ciertas- comentó una filtración anónima publicada en 4Chan sobre cómo los mutantes al fin llegarían a las películas de Marvel.

El rumor parte de que The Mutants no es una película que Marvel, sino un proyecto cinematográfico en el que las futuras películas y series se dedicarán al origen de los X-Men dentro del UCM.

La primera película en la que se haga mención a los mutantes o quizá aparezcan por primera vez será Eternals, cuyo estreno está programado para 2021. Después, el plan sería hablar primero del profesor Charles Xavier y la doctora Moira McTaggert, una genetista y experta en asuntos mutantes según los cómics de Marvel.

Calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.