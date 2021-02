Marvel: los cómics que puedes leer para saber todo lo que ocurrirá en WandaVision

WandaVision es una serie de Marvel basada en los cómics de la Bruja Escarlata y Vision, una de las parejas más populares de la franquicia. Si eres de los aficionados que andan en busca de todos los detalles posibles del UCM, puedes echar un vistazo a esta breve lista de historietas que tienen al dúo de Marvel salvando al mundo de las peores amenazas. Lo más seguro es que encuentres una que otra referencia a la serie exclusiva de Disney Plus.

El romance original de Wanda y Vision empieza en la cuarta entrega de Giant-Size Avengers de 1975. En esta aventura, Vision rescata a la Bruja Escarlata de la Dimensión Oscura. Una vez calmadas las aguas, Vision se compromete y la Bruja Escarlata acepta el matrimonio.

Cómics de Marvel que cuentan la historia de Wanda y Vision

De ahí avanzamos en el tiempo para revisar The Vision and the Scarlet Witch de 1982. La miniserie muestra el desafío que es estar casado con un superhéroe o superheroína de Marvel. La historia de la pareja continúa en West Coast Avengers, donde la Bruja Escarlata se embaraza de gemelos por obra y magia de Mephisto.

Las cosas se ponen trágicas después con Vision Quest de 1989, donde Vision es desmembrado por una red internacional de espías y científicos. Posteriormente, el personaje pierde la memoria y la Bruja Escarlata sabe que es momento de terminar la relación.

Cómics de Marvel que cuentan la historia de Wanda y Vision

MARVEL | Cómics modernos

Dejamos la Edad de Oro de Marvel para echar un vistazo a House of M de 2005. La historia empieza con Profesor X tratando de nivelarse con Wanda mientras ella crea una realidad alternativa para que pueda vivir feliz para siempre con sus hijos. La situación sale de control cuando dicha realidad alternativa se hace la realidad original para todo el universo.

Cómics de Marvel que cuentan la historia de Wanda y Vision

Finalmente, la historia The Vision de Tom King, publicado en 2016, merece ser leída por todos los seguidores de Marvel. Vision se muda a Washington DC con su nueva familia, conformada por su esposa Virginia, su hija Viv y su hijo Vin. Todos ellos son, en realidad, creaciones del mismo Vision. La historia consta de dos estregas: Poco peor que un hombre y Poco mejor que una bestia. ¡Ambas recomendadas!

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.