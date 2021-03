La serie The Falcon and the Winter Soldier ya estrenó su segundo capítulo y con él se introdujo al nuevo Capitán América. Luego de Endgame, todos suponieron que Falcon sería el nuevo Capi, pero la serie de Marvel hizo un cambio. Basándose en los cómics, la serie recurrió a John Walker para que haga del nuevo Capitán América. ¿Pero quién es este personaje?

Por lo que se ha visto en The Falcon and the Winter Soldier, la presentación de John Walker es bastante íntima, con su esposa y su mejor amigo. John está pues impactado por lo que es asumir el rol de Capitán América, ya que se trata de la máxima imagen del poderío estadounidense. Además, Walker es el único soldado en recibir la Medalla de Honor tres veces, una larga experiencia en misiones antiterroristas y rescate de rehenes, así como habilidades físicas especiales según lo determinó un grupo de científicos.

DALE PLAY | Podcast #12

El capítulo acaba con John Walker marcando distancia con Falcon y Winter Soldier, por lo que advierte a los Vengadores de que se mantengan alejado, ya que trae toda la fuerza del gobierno de los EE.UU. para acabar con los malos.

Según las historietas de Marvel, John Walker apareció por primera vez en Captain America #323, publicado en 1986. Su apodo original era Súper Patriota y fue planteado como la antítesis de Capitán América, es decir, el lado malvado del patriotismo. Con el tiempo, Walker pasó a ser Captain America luego de Steve Rogers prefiriera el anonimato antes de asumir la agenda política del gobierno estadounidense.

Ahora, puedo arriesgarme a decir que el nuevo Capitán América podría acabar como el villano patriota de los cómics al sobredimensionar sus nuevas responsabilidades. Walker puede emborracharse de poder si es que no asimila el valor de su nuevo uniforme.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.