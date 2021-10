Todos conocemos WhatsApp como la plataforma de mensajería más famosa y que cuenta con mayor número de usuarios.

Destacamos que esta aplicación se va actualizando en versiones beta que más tarde se normalizan en versiones estándar para un mejor funcionamiento, privacidad y seguridad.

Pero el usuario demanda otras funciones y características que solo se consiguen instalando la modificación antes citada. Algunas de las más importantes son:

● Grupos con más usuarios (casi no hay límite)

● Ocultar en línea, doble clic azul (visto y leído) solo se muestra después de responder, y visión del estado. Sin embargo,nosotros seguiremos viendo el de nuestros amigos.

● Guardar la imagen del estado de tus contactos.

● Modificar el diseño de la aplicación con nuevos temas ya prediseñados con colores nuevos, iconos, emojis, y stickers.

● Podremos compartir todo tipo de archivos

● Más calidad y tamaño en las fotos y vídeos que compartamos con nuestros contactos.

Esta aplicación solamente está disponible en dispositivos Android y para descargar e instalar la última versión aconsejamos que visites https://actualizar.net/whatsapp-plus/ donde también obtendrás toda la información relativa a la APP.

En resumen, Whatsapp Plus aporta una serie de ventajas respecto a la versión estándar de Whatsapp pero has de entender que es una modificación no oficial y la descargas instalas bajo tu responsabilidad.

Existen otros mod de WhatsApp famosos como bien pueden ser WhatsApp Aero, FMWhatsApp, GBWhatsapp,... pero el más completo en cuanto a mayor número de funciones, diseño y nuevas características es, sin duda alguna, WhatsApp Plus.