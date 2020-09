Apostar ha sido un clásico en el fútbol y en cualquier deporte. No importa el monto: todos queremos ganar y acertar en el resultado final. Esa emoción de que algo más está en juego — tus posibilidades de ganar dinero— te hacen vivir aún más cada jugada. Y para ganar, los expertos saben que no solo depende de la suerte o la intuición. También es preciso conocer muy bien a los jugadores, a los equipos, el contexto, etc. Así podrás armar una buena ‘combinada’ con tus resultados.

A eso se le llama apostar con estrategia, donde el conocimiento juega a tu favor. Eso lo sabe Doradobet, una de las casas de apuestas favoritas de los conocedores. A continuación, te mostramos algunas claves que te ayudarán a multiplicar tus ganancias y emociones:

Instinto versus estadística

Ganar una apuesta es tan emocionante como meter un gol. Quizá por eso solemos apostar según lo que nos dicta el instinto. A veces funciona (por suerte), pero muchas veces no. Por ejemplo, si supieras que un equipo de fútbol ha superado la primera ronda de la Champions League en los últimos 10 años, ¿apostarías en su contra? También depende de otros factores: si un equipo llega al partido con todos sus titulares, si tiene lesionados, si ha jugado bien sus últimos partidos, etc. Toda esta información está a tu disposición y revisarla te hará tomar una decisión más informada.

No todo sucede en la cancha

¿Quién pudo pronosticar que el Barcelona perdería 2-8 frente al Bayern Múnich hace pocas semanas? Tras ello, el astro del Barcelona, Leonel Messi, tuvo problemas con su intento inicial de dejar el equipo, que se frustraría días después. Con esta situación, ¿su desempeño bajará? Estos problemas que vive un jugador lejos de la cancha también deben ser evaluados.

Escucha a los expertos

Cada apuesta que hagas debe ser como esa gran jugada que termina en gol. Para lograrlo, escucha a los analistas deportivos: tendrás otras perspectivas que aclararán tus ideas. Tú mismo desarrollarás mejores análisis y terminarás debatiendo con el amigo del barrio. Lleva esos conocimientos a tus ‘combinadas’.

¡MÁS OPCIONES DE GANAR!

Tal vez no te ha ido bien en el partido que se está jugando y el encuentro parece tener un mal pronóstico. ¡No te desanimes! En el entretiempo puedes recuperar o —aumentar — tu dinero. Por ejemplo, Doradobet tiene otras opciones como su casino online, donde podrás jugar desde blackjack hasta tragamonedas. Además, por el mes de setiembre, ofrece grandes premios y sorpresas.

¿Listo para ser todo un estratega en las apuestas? Ingresa aquí para empezar a jugar, divertirte y ganar.

PUBLIRREPORTAJE