Uno de los mayores atractivos que presentan las casas de apuesta a sus clientes y usuarios potenciales son los bonos. Bajo este nombre se conocen las distintas ofertas que pretenden captar la atención de los interesados en esta fórmula de ocio. Principalmente, los bonos ofrecen un reembolso de una cantidad igual a la destinada al primer depósito, aunque hay otros tipos.

La competencia entre este tipo de plataformas es intensa, por lo que solo las casas de apuestas deportivas con más prestigio y relevancia son capaces de presentar bonos realmente interesantes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la casa de apuestas deportivas en Perú; Casino Atlantic City, convertida en todo un referente del juego online dirigido al público adulto y relacionado con el azar y las apuestas.

Las mejores promociones

La variedad en tipos de bonos es bastante amplia, elegir cuál es la mejor promoción del momento es prácticamente imposible, pues las casas están en constante competición entre sí. Lo que está claro es que la entrada en el mundo de las apuestas resulta más sencillo y menos arriesgado cuando se cuenta con este tipo de ayudas.

Como norma general, los mejores bonos son los de bienvenida. El objetivo de estas promociones es ofrecer un porcentaje de vuelta al jugador del primer depósito. En algunos casos puede llegar a ser del 100%, aunque también hay casas que solo ofrecen el 50% y otras que ofrecen hasta un 200%, como estrategia publicitaria, durante periodos determinados de tiempo.

Sin embargo, no son los únicos, también son muy interesantes los bonos sin depósito, los que pagan anticipadamente las apuestas antes de que acaben los partidos, se devuelve la cantidad apostada si se pierde…

Recomendaciones para obtener bonos

Para acceder a los bonos de las casas de apuestas de prestigio como Atlantic City es necesario estar informado. Y es que, en países como España, los bonos de bienvenida están prohibidos, para poder recibirlos se debe ser cliente del operador y cumplir con las normas que la ley establece.

El usuario puede localizar fácilmente la información relacionada de los bonos en los Términos y Condiciones de la casa de apuestas online. Para acceder a estos bonos, algunas van a requerir la introducción de un código promocional que se localiza en la propia página web, en un banner o directamente en el buzón de correo electrónico personal al que le haya llegado a modo de invitación personal. En otras, el bono de bienvenida será automático para todos los que se registren por primera vez y realicen su primer depósito.

En cualquier caso, es muy importante que se lean todas las advertencias y características del bono antes de hacer uso de él. Las condiciones para utilizarlos pueden variar notablemente de uno a otro, en algunos casos se localizan restricciones que pueden llegar a ser contraproducentes. Los bonos no son una herramienta constante, no siempre se tendrá alguno a mano, es una oportunidad para experimentar.

Por otro lado, no se debe aceptar siempre cualquier bono, ya que, si este excede la capacidad del monedero, no sería positivo para el jugador. Y es que no debe tratarse como un tesoro que hay que perseguir, sino, más bien, como un regalo que no hay que esperar.

Por último, para que el bono resulte interesante se deberá mantener siempre la disciplina adecuada en su uso, respetando el reglamento que este traiga consigo.