Ellos compiten por ser “Embajadores del Progreso”

"Si me fuera al extranjero y trabajara en el sector construcción ganaría mucha más plata, y también sé que acá es más difícil lograrlo. Pero yo quiero a mi patria y sé que acá tengo que hacerla. Ahora con los conocimientos adquiridos quiero motivar a que otros peruanos crezcan y enseñarles que sí se puede", afirma un técnico electricista y uno de los diez finalistas del concurso Embajadores del Progreso, que elegirá a los tres rostros de Sodimac Constructor 2018 por su capacidad de liderazgo, estar actualizados y por inspirar seguridad y calidad en su trabajo a otros especialistas.



Embajadores del Progreso es una iniciativa de Sodimac Constructor que busca capacitar a especialistas de todas las áreas de construcción como ingenieros, arquitectos, técnicos electricistas, ebanistas, carpinteros, etc. Estas capacitaciones las han realizado a través del Círculo de Especialistas (CES), programa gratuito al que pueden inscribirse todos los expertos en construcción que realizan sus compras frecuentes en Sodimac.



"El compromiso de Sodimac Constructor es educar a especialistas de la construcción mediante capacitaciones gratuitas para que desarrollen negocios prósperos y tengan conocimientos técnicos para construcciones más seguras en nuestro país", afirma Ángela Álvarez Barrientos, gerente de Estrategia de Clientes y Márketing de Sodimac y Maestro. "Esto les permite hacerse más conocidos y obtener nuevos clientes", agrega.



Beneficios para crecer

¿Qué conocimientos adquiridos son lo que más valoran estos especialistas que compiten por ser el rostro de Sodimac Constructor en el 2018?



"En el Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor obtuve conocimientos para dar un mejor servicio a mis clientes. He potenciado mis capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, he cambiado de imagen totalmente, hasta me visto mejor", dice otro de los participantes.



"A través de este programa los embajadores tienen la oportunidad de acceder a talleres que no se limitan a temas de construcción, también ven temas como liderazgo, computación, gestión de redes sociales, creación de empresas e imagen personal", agrega la ejecutiva.



El reto de sus vidas

Los 10 finalistas pasaron por diversas pruebas extremas y charlas brindadas por Sodimac Constructor.

Para ser parte de los finalistas, los participantes tuvieron que pasar por un programa de actividad física llamado Entrenamiento Espartano 360; realizar un voluntariado full day junto a la ONG Un Techo Para mi País; recibir capacitaciones en temas de liderazgo, trabajar en equipo; aprender técnicas de vestir para mejorar su presentación frente a los clientes; y cómo lidiar con ellos. Además, recibieron clases en Esan sobre cómo hacer una empresa, formalizarla y hacerla crecer.



Conoce a los finalistas



Ellos son los 10 finalistas del concurso Embajadores del Progreso con el que Sodimac busca premiar al más trome de la construcción.

¡Capacítate con los mejores!

Así como ellos, tu también puedes mejorar tus habilidades y servicios al inscribirte en el Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor. Solo debes buscar información en todas las tiendas y así podrás gozar de los beneficios que el programa te da para lograr ser un Embajador del Progreso de Sodimac Constructor.



Mayor información en: www.circulodeespecialistas.pe