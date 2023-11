Todavía en activo, aún es posible vaticinar sus goles por partido con el código promocional Codere.

Sus irrupciones en Portugal

Los amantes del fútbol pudieron disfrutar de la presencia de ambas estrellas en Europa. En la temporada 2009-10, Falcao llegó al Oporto por 5,5 millones de euros y firmó un contrato por cinco temporadas. En ese curso marcó 34 goles en 42 partidos y ganó la Copa de Portugal y la Supercopa. En la temporada siguiente, anotó 39 goles que llevaron al Oporto a alzarse con la Liga.

Por su parte, James Rodríguez llegó al conjunto luso en la temporada 2010-11, en un traspaso de cuatro años por un valor de 5,1 millones de euros. Hasta su marcha al Mónaco en mayo de 2013, JR10 anotó 32 goles en 107 partidos y se convirtió en el referente de una época del Oporto.

Los dos colombianos jugaron juntos en el Oporto por primera vez en 2010. Aquel equipo, liderado por el joven entrenador André Villas-Boas, se coronó en la Liga, Copa de Portugal, la Supercopa y la Europa League, con un memorable tanto de Falcao al Braga que marcaría un antes y un después.

Mónaco, donde se volvieron a encontrar

Los caminos de ambos se separaron en 2011. El 18 de agosto de ese año, Falcao firmó por el Atlético de Madrid, por 40 millones de euros y se convirtió en la venta más cara en la historia de la Primera División de Portugal. En su nuevo equipo, anotó en total 52 goles en 68 partidos con el cuadro colchonero. En la temporada 2013-14, recaló en el Mónaco, donde ha anotado 65 goles en 108 partidos.

James aterrizó en el Mónaco en la temporada 2013-14. En ese primer torneo coincidió nuevamente con ‘El Tigre’ y anotó 9 goles en 34 partidos. El volante se convirtió en el segundo fichaje colombiano más caro de la historia de la Ligue 1 de Francia, por detrás de Falcao.

Sus caminos se separaron nuevamente

En 2014, James se encontraba en el punto álgido de su carrera. Quería jugar más minutos, pero su entonces técnico en el Mónaco, el italiano Claudio Ranieri, no apostaba por él. En julio de 2014, fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid, por seis temporadas. Allí hizo 29 goles en 85 partidos. No obstante, no cumplió las expectativas deseadas por los blancos y fue cedido al Bayern de Múnich por dos temporadas. Anotó 14 goles en 43 partidos. Finalmente, en 2020 fue traspasado al Everton, por una temporada y anotó seis tantos en 23 partidos.

En el caso de Falcao, jugó cedido en el Manchester United y en el Chelsea, en las temporadas 2014-2015 y en la 2015-2016, respectivamente. En el Mónaco cosechó a su regreso una magnífica segunda etapa hasta que, en septiembre de 2019, recaló en el Galatasaray. En el equipo turco demostró que seguía vigente y marcó 19 goles en 34 partidos.

El presente de ambos jugadores

‘El Tigre’ siempre quiso regresar a España. En la temporada 2021-22, aceptó una oferta del modesto Rayo Vallecano, equipo en el cual sigue militando. A día de hoy, acumula 9 goles en 54 partidos.

Gracias a los últimos tantos anotados en la primera eliminatoria del Rayo de Copa del Rey, Falcó alcanzó la cifra de 344 goles en su carrera y sigue en la lucha por ser el máximo goleador de la historia de Colombia. El ranking lo encabeza el ex jugador Víctor Hugo Aristizábal, con 348 anotaciones.

Por su parte, James ha seguido afrontando nuevos retos en clubes como el Al-Rayyan, Olympiacos y actualmente en el Sao Paulo. Desde su llegada este año al club brasileño, lleva anotado un único gol en 11 partidos.

Falcao y James afrontan hoy el último tramo de su carrera profesional, pero sueñan con estar presentes en el Mundial de México/EEUU/Canadá de 2026, que probablemente sea el último re-encuentro oficial de ambos en un terreno de juego. James viene cosechando buenos minutos en los partidos de la Eliminatoria. Mientras tanto, si ‘El Tigre’ logra recuperar un nivel óptimo en la Liga EA Sports, no será de extrañar que volvamos a verlos brindando tardes de gloria para Colombia.