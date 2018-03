Cuatro razones por las que debes equipar la casa con un videoproyector

¿Te imaginas ver el partido de tu equipo favorito o de la 'blanquirroja' en una pantalla realmente gigante? Los televisores más grandes que tenemos disponibles en el mercado nacional suelen tener entre 55” a 65”, pero una nueva alternativa brinda la oportunidad de ver un sinfín de contenidos a más de 100”. Como si estuvieras en un cine, pero sin moverte de tu casa.



Se trata de los videoproyectores, una categoría de productos que si antes era asociada únicamente al uso en oficinas o centros de estudios, hoy también podemos usarlos para disfrutar en familia una noche de películas, o celebrar con los amigos el tan esperado mundial donde jugará la ‘blanquirroja’ a partir de junio.



Considerada la marca de videoproyectores más vendida en el mundo, Epson presenta una línea de equipos que destacan no solo por su enorme pantalla, la misma que es práctica y se puede proyectar en cualquier pared de la sala o el comedor, sino también por su tecnología 3LCD, la cual permite disfrutar de imágenes nítidas y vibrantes. ¿Quieres conocer todos sus beneficios? Toma nota de los 4 principales motivos por los que deberías animarte a adquirir un videoproyector.

¿Por qué tener un videoproyector en casa?



1. Ver películas como en el cine. No te conformes con ver tus películas favoritas en una pantalla pequeña, si en la comodidad de tu casa puedes armar tu propia sala de cine. Instalar un videoproyector Epson es muy sencillo y no necesitas contar con un ecran, ya que puedes proyectar imágenes directamente en las paredes. El modelo PowerLite X41+ ofrece una vista de alta calidad gracias a su tecnología 3LCD. Además, cuenta con gran luminosidad.



2. Disfrutar de partidos de fútbol al máximo. Si eres un verdadero hincha, no puedes perderte los grandes partidos que se vendrán con el mundial, así como con las ligas europeas o el torneo local. Los videoproyectores de Epson te harán sentir al ras de la cancha gracias a sus más de 100 pulgadas de brillo y color.



3. Dar exposiciones más dinámicas. Ya sea que tengas tu propia empresa o buscas que tu presentación en el trabajo no pase desapercibida, un videoproyector de Epson, al ser portátil e inalámbrico, será tu mejor aliado. El modelo PowerLite X41+, cuenta con múltiples puertos como HDMI para que puedas conectar tus dispositivos directamente al proyector, e incluye tecnología Quick Corner para que puedas ajustar la imagen en el momento que desees.



4. Tener un aparato que reúna a la familia en un solo

espacio. El complicado horario de trabajo o estudios hace que la familia pase menos tiempo junta. Por ello, organizar una tarde de películas o sentarse en la noche a ver una serie hará que pasen más tiempo de calidad. Para que esta experiencia sea especial, el videoproyector PowerLite X41+ de Epson, cuenta con colores hasta tres veces más brillantes, que te permitirán tener una imagen de mayor definición.



