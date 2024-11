La nueva regulación de las apuestas deportivas en el Perú hace que ya no puedas registrarte en cualquier casa de apuestas, sino solo en las que están disponibles en nuestro país.

La regulación de las apuestas deportivas a distancia ya está en marcha y solo hay una cantidad limitada de operadores en los que se puede apostar de forma legal. Encontrarlos no es tan difícil, si sabes dónde buscar. Por eso, a continuación, te ayudaremos para que solo te registres en sitios que estén autorizados.

Encontrar casas de apuestas a través de comparadores

Los comparadores son de gran ayuda para encontrar productos y servicios, por lo que las casas de apuestas no son la excepción. Sin embargo, hay que tener cuidado al elegir uno, ya que suele haber mucha información engañosa dando vueltas. Es que la mayoría de ellos no aclara cuáles tienen la licencia y siguen listando operadores que no son legales en el Perú.

Uno de los recursos más completos que encontramos en la web es MisCasasdeApuestas Perú, un comparador que se dedica a hacer las listas de casas de apuestas deportivas más completas para que elegir una sea, tal y como ellos dicen, una papaya. Para que no haya dudas, dividen sus listas en 3 y te explican claramente cuáles son las que consiguieron la licencia (60 operadores), cuáles no aplicaron ni tienen licencia, pero siguen operando en el país (también aclaran algunos riesgos de apostar en ellas) y, por última, las que tomaron la decisión de dejar el mercado peruano. No hay duda de que es muy fácil acceder a la información y saber rápidamente dónde se puede y se debe apostar.

Revisar el sitio de Mincetur

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la entidad que regula las apuestas deportivas a distancia a través de la ley 31806 que modifica a la ley 31557 y el decreto supremo 005 que aprueba el reglamento. En el sitio web de Mincetur, este organismo comparte el listado completo de casas de apuestas y casinos que obtuvieron la autorización, dentro de la sección Registros. Allí se puede revisar la información y acceder a los distintos dominios. Luego de repasar esa lista, podemos afirmar que es la misma que ofrece MisCasasdeApuestas Perú para los autorizados a explotar apuestas deportivas, con un total de 60 operadores.

Buscar en Google

Finalmente, también se encuentran casas de apuestas que operan en el Perú a través de Google y buscadores similares. Sin embargo, con esta herramienta hay que tener cuidado de que sean operadores que tengan licencia en el país. En los primeros resultados del buscador se encuentran Betsson, 1XBET y Betano. Si bien estas casas de apuestas sí tienen la licencia de Mincetur, siempre hay que corroborarlo, en caso de que haya dudas. Al final de la página de cada operador debería aparecer el logo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como también el número de la licencia. Desconfía de los sitios que no lo tengan y, ante la duda, no te registres ahí para apostar.