Puro fuego: Así son los chimpunes que usará la blanquiroja en el mundial

Este mundial será inolvidable y, a puertas del último amistoso, varios seleccionados estrenarán chimpunes en el partido ante Escocia. Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula, Andy Polo, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Miguel Araujo, y Nilson Loyola serán los encargados de lucir el ‘ Just Do It ’ pack que Nike presenta para la mayor fiesta del fútbol.



Uno de los primeros en tener su nuevo par fue Jefferson Farfan. La ‘Foquita’ quedó sorprendido al ver la bandera del Perú en el talón de los chimpunes y sus iniciales “JF” grabadas en los nuevos Nike Mercurial 360 . Otro seleccionado que no contuvo la emoción fue Wilder Cartagena, el defensa nacional recibió sus Nike Tiempo con la frase ‘Fe y Lucha’ incrustada en la parte lateral de sus botines.



Los seleccionados recibieron pares Nike personalizados.

“Los jugadores estaban encantados porque son los chimpunes que llevarán en el mundial, es algo histórico para ellos, y por los detalles de la bandera que han quedado preciosos”, señala Jean Carlo Padilla, Football Brand Manager de Nike Perú. Quien además agrega que los modelos que recibió la selección también serán usados por jugadores como Edison Cavani, De Bruyne, Lewandoski, entre otros.



Los botines diseñados con tecnología de avanzada y sometidos a pruebas técnicas por jugadores como Neymar jr. o Cristiano Ronaldo están pensados para maximizar el rendimiento de cada posición. Como comenta Padilla, los cuatro modelos: Hypervenom Phantom 3, Mercurial 360, Magista y Tiempo, se ajustan a las necesidades de cada ‘crack’ en la cancha tanto en el nivel de protección, como en la ligereza y soltura para la ejecución de su juego.



Los chimpunes del ‘ Just Do It ’ ya se encuentran a la venta en las tiendas Nike, Marathon y tiendas por departamento a nivel nacional. Así que, si quieres romperla en las pichangas ya sabes dónde encontrar tu par ideal. Para más información ingresa aquí .