¿Ya sabes dónde verás el mundial?

El hincha peruano nunca dejó de creer en su equipo y ahora en el mundial no hay excusa para dejar de alentar. Si eres de los apasionados que desayuna, almuerza y cena fútbol, entonces te estarás comiendo hasta las uñas para que la pelota empiece a rodar en Rusia de una vez por todas.



A solo 85 de la gran fiesta del fútbol, Epson trae al país su línea de videoproyectores con pantalla de más de 100” y tecnología 3LCD de 3 chips, con la cual tendrás una vista inmejorable de cada una de las incidencias de los encuentros de Perú, así como de las demás selecciones clasificadas.



Así viven los hinchas un partido de fútbol en una pantalla de más de 100". Con la Epson Home Cinema 1040 los hinchas pueden disfrutar un partido de fútbol en una pantalla de más de 100".

Ahora podrás ver lo mejor del deporte rey realmente a lo grande y lo mejor es que Epson tiene un proyector para cada tipo de hincha. ¿Cuál eres tú?



1. El técnico

Da indicaciones a los jugadores desde el primer minuto del partido: “Tócala”, “cambia de lado”, “patea”, son solo algunas de las frases que suelta en pleno encuentro. Para los hinchas con alma de entrenador, el videoproyector Epson Home Cinema 1040 ofrece toda una experiencia en pantalla gigante con una resolución Full HD, que da el mejor panorama de todo lo que hace su equipo favorito.



2. El terco

No puede estar tranquilo hasta ver las repeticiones e incluso suele revisar otros medios para estar seguro de que la jugada que cobró el árbitro es correcta. Para este tipo de hinchas, el videoproyector Epson Home Cinema 740 les servirá gracias a su compatibilidad con MHL, que permite reproducir videos y fotos desde Smartphone o tablet.



3. El viajero

Le gusta ver los partidos en compañía y en cualquier lugar. No se hace problemas en verlos en casa, o en la de los demás, la cosa es disfrutar. Si eres este hincha, el modelo Epson Powerlite U42+, te será ideal porque no tendrás problemas para movilizarlo de un lugar a otro en casa gracias a su practicidad. Además, su configuración es muy rápida.



4. El eufórico

Los cánticos y gritos son parte fundamental de su forma de vivir un partido de fútbol. Están atentos a todas las jugadas para gritar al más mínimo intento de gol. La tecnología 3LCD de 3 chips del videoproyector Epson Powerlite W42+ es perfecto si eres este hincha, porque podrás gozar de imágenes más brillantes y nítidas.



Conoce una de las familias principales de los videoproyectores, los Epson Home Cinema y prepárate para gritar a voz en cuello ¡goool! por pantalla gigante.