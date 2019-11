Cardiomiopatía dilatada congénita. Ese fue el diagnóstico que recibió Cristina García, estudiante de Administración de Empresas, en el año 2016. Su corazón no podía bombear correctamente la sangre y su salud se deterioraba de forma progresiva. La única opción que tenía para salvarse era recibir un trasplante de corazón.

Cristina fue internada en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) del Seguro Social de Salud (EsSalud) porque su estado era delicado. Durante los tres meses que estuvo en lista de espera para recibir el trasplante, permaneció conectada a un corazón artificial porque el suyo no daba más. “El diagnóstico lo tomé con tranquilidad, pero, mientras estaba conectada a la máquina, me angustié. Me preguntaba si realmente aparecería un donante. La espera fue muy difícil”, recuerda Cristina.

Han pasado dos años desde que Cristina fue intervenida para recibir el trasplante de corazón. Tras ser dada de alta y tener seis meses de cuidados, hoy lleva su vida con normalidad. “He retomado mi carrera, mis proyectos. He hecho hasta un poquito de trekking y canotaje, pero siempre tomando las precauciones debidas”, dice agradecida. Ella forma parte del afortunado grupo de personas que recibe un trasplante, pero lamentablemente aún hay 7 mil pacientes en lista de espera.

La oportunidad de dar

Esta preocupante situación se debe a la desinformación y se manifiesta en que solo el 13% de adultos peruanos señala en su DNI que desea ser donante al fallecer. Para cambiar esta situación es clave informarse y ser consciente de que donar órganos es un acto que puede salvar la vida de varias personas.

“No tengo cómo agradecer a mi donante y su familia por la oportunidad que me dieron para seguir viviendo. Espero que mi historia sirva para que más personas se comprometan con la donación”, afirma Cristina, hoy con 25 años y una vida por delante.

Si buscas más información, EsSalud cuenta con la plataforma www.yodonovida.pe, donde encontrarás testimonios, cifras e información de contacto. Súmate tú también a esta campaña y salva una vida.

