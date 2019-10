FIFA 20 vs. FIFA 19: ¿vale la pena comprarse el nuevo simulador de EA Sports?

FIFA 20 está disponible en las consolas más populares del mercado desde fines de septiembre de 2019. El título de EA Sports ofrece nuevos modos de juego y mejores en la jugabilidad, así como nuevos detalles gráficos. ¿Aún con esas es mejor que FIFA 19 ?



La respuesta es complicada. Tengamos en cuenta que FIFA 20 no está pulido; es decir, el título de EA Sports está disponible en el mercado, pero con ciertos fallos que progresivamente, con el paso del tiempo, serán solucionados a través de parches.



FIFA 19 , en cambio, tiene poco más de un año en el mercado con varios parches y actualizaciones en su haber. Si comparamos FIFA 19 y FIFA 20 a la fecha de hoy, FIFA 19 es un mejor simulador a nivel de jugabilidad y diseño.



Para que la evaluación sea justa, tanto FIFA 19 y FIFA 20 deberán tener el mismo tiempo en el mercado para contemplar el potencial de cada título con los añadidos de EA Sports.



FIFA 20 Volta es el nuevo fútbol callejero de FIFA 20

Lo que sí es una verdad absoluta es que FIFA 20 aún no está a la altura del FIFA 19 que hoy disfrutamos con todos sus parches. Sin embargo, eso no significa que FIFA 20 no merezca una oportunidad. A nuestra opinión, el momento de FIFA 20 es después de enero de 2020, cuando EA Sports repare los fallos recién reportados por los jugadores en el lanzamiento.



Eso sí, si tienes el FIFA 18, comprarse el FIFA 20 es una apuesta asegurada a ganador. El salto de una versión a otra con un año de diferencia hará que percibas el cambio que EA Sports pretende dar a la saga.