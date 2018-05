La selección francesa ya es historia para él. Karim Benzema , hace rato, que ya resignó sus posibilidades de volver a la escuadra gala, al menos mientras Didier Deschamps se mantenga como seleccionador. Pero el jugador del Real Madrid , cada vez que puede, aprovecha alguna oportunidad para dejar clara su posición y este lunes, previo al amistoso de los 'Bleus' ante Irlanda, armó la polémica al compartir una imagen que ya es viral.

A través de su cuenta en Twitter, el 'Gato' compartió una imagen a la que acompañó con un emoticono de una cara llorando de risa.



En el dibujo en cuestión aparece Benzema piloteando un avión en cuyas alas hay cuatro 'Orejonas' de la Champions League , todas las que ganó con el Madrid; mientras que se aleja de un avión con la bandera de Francia que va camino a Rusia.

El delantero hace mucho que no disputa encuentro alguno con la Selección de Francia , sobretodo después de protagonizar el famoso ' sexgate ' con su excompañero Valbuena .



De hecho, hace algunas semanas aseguró que su país era Argelia y no Francia, y que juega con los 'Bleus' solo por motivos deportivos. Incluso en aquella oportunidad reveló que no canta el Himno Nacional de Francia porque "llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta nada", explicó.



Francia, por otro lado, este lunes venció 2-0 a Irlanda en amistoso FIFA de cara a Rusia 2018.