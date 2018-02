Tardó en responder, pero al poco tiempo se ha hecho viral en Facebook como otras redes sociales. Assou-Ekotto y Kylian Mbappé se encuentran en un duelo de indirectas. A varios kilómetros de distancia, el lateral camerunés lo señala desde Metz, mientras que el delantero francés lo hace desde París. Las publicaciones han dado que hablar en Francia y la polémica sigue, al punto que medios en toda Europa reproducen los comentarios de ambos.



Primero fue Ekotto tirando un mensaje que Mbappé se sintió aludido. El pasado miércoles Ekotto escribía: "Estos jugadores europeos de ascendencia africana que afirman tener África en sus corazones y que quieren ayudar al deporte africano bla bla bla, mientras que están ansiosos por jugar para una selección europea me hacen reír suavemente... pero hacen buenas causas...". Algo que no dudó recoger Mbappé para escribir: "Estos jugadores africanos que dicen que tienen África en sus corazones y quieren ayudar al deporte africano bla-bla, bla... mientras se pelean con un compañero de equipo como sucedió en el año 2014... Me haces reír suavemente... pero estos son tus valores".



un lion qui copie un lion devient un singe... V.H... pic.twitter.com/YcWONBFp7D — Benoit Assou-Ekotto (@AssouEkotto) 26 de febrero de 2018

El suceso referido por el francés ocurrió en el Mundial de Brasil 2014 cuando en el partido disputado en Manaos y a la vista de todo el mundo, Ekotto y Moukandjo llegaron a las manos, con cabezazo del primero incluido, después de discutir una jugada en la goleada sufrida contra Croacia. La acción también fue viral en Facebook.



Ahora, Assou-Ekotto ha vuelto a responder recogiendo los dos tuits con estructura similar y el mensaje: "Un león que copia a otro león se convierte en un mono... V.H..." para posteriormente emitir un gif con Obama como protagonista. ¿Qué dirá Mbappé?