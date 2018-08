No era un gol cualquiera, no solo porque se trataba del tanto 6000 del Barcelona en La Liga, sino porque lo había conseguido nada menos que Lionel Messi , de tiro libre, y volviendo a marcar el primero de la temporada para los azulgranas en el torneo doméstico. Motivos para inmortalizar el momento habían de sobra, aunque dos hinchas prefirieron que el recuerdo quede en su mente y no en el celular.

Sobre los 64 minutos del duelo ante el Levante, Messi hizo pasar el balón por debajo de la barrera para el 1-0. Con el puño derecho arriba, el '10' y capitán del cuadro culé salió a festejar el gol con los aficionados. Y como es costumbre no solo en un escenario deportivo sino en el día a día, los hinchas sacaron los celulares para las instantáneas; todos a excepción de una mujer y un hombre, adultos, que prefirieron sonreír, alzar los brazos y seguir a Leo con el grito y la mirada.



Una reacción bastante común, pero que en tiempos de la tecnología y una necesidad casi orgánica de registrar todo y publicarlo en cuanta red social sea posible, se sale del molde para volver, irónica pero a la vez lógicamente, ser viral en las redes sociales.

Lionel Messi celebra el gol 6.000 del Barcelona en La Liga. Lionel Messi celebra el gol 6.000 del Barcelona en La Liga.

Fue el primero del doblete que firmó Lionel Messi el sábado en el triunfo de 3-0 del Barcelona ante el Levante por la primera fecha de la Liga Santander. El otro tanto lo marcó el brasileño Coutinho, quien salió del banco para marcar un golazo.