En los pocos minutos es un viral de Facebook. El pasado domingo entre el Manchester United y el Chelsea por la Premier League, se pudo ver a Matic leyendo una nota en el césped de Old Trafford. Era toda una incógnita lo que Mourinho le había escrito a su jugador, en la que Willian, en modo de broma, trató de quitarle al futbolista en medio del partido.



El mensaje se desveló pronto. El propio Matic lo colgaba en las redes sociales. "You have three days off", ponía junto a un dibujo que parecía una cara sonriente. La traducción literal era que el futbolista tenía tres días libres tras el triunfo de los ‘Red Devils’. Seguramente se lo había ganado en el terreno de juego, puesto que fue uno de los futbolistas más destacados.





La publicación que hizo Matic en redes sociales. (Foto: Internet) La publicación que hizo Matic en redes sociales. (Foto: Internet)



No obstante, no fue así tal como se comenta en Facebook. El mensaje era una orden táctica muy concreta del entrenador para su futbolista. El Chelsea perdía en ese momento por 2-1 y Conte dio entrada a Giroud para intentar nivelar el marcador en esos minutos finales.



Lo que Mourinho ponía en el papel era que a partir de ese momento el United pasaba a jugar con tres atrás para contrarrestar a Giroud y Morata. El dibujo, precisamente, significaba que el Chelsea jugaba a partir de ese momento con dos delanteros en ataque.



No es la primera vez que sucede con ‘Mou’. El entrenador portugués es partidario de utilizar este tipo de mensaje con sus jugadores, desde que era técnico con el Porto, De hecho, cuando fue técnico del Real Madrid también ya lo había hecho en alguna ocasión.