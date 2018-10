Con Boca Juniors ocurre algo mágico e inexplicable, que muy pocos cuadros pueden presumir, ya no solo en Argentina o Sudamérica, sino en el mundo: le gusta a todos. Cae bien. Y parte de ello es gracias a su maravillosa afición y su míticio recinto, 'La Bombonera', que simplemente enamora. Y precisamente encantado con el estadio 'xeneize' ha quedado nada menos que Mario Balotelli.

A través de Instagram, el 'Nene' ha declarado su amor por el estadio de Boca y claro, el tremendo guiño ha despertado emociones a más de un hincha del cuadro que dirige Barros Schelotto. ¿Balotelli de azul y oro?



No es la primera vez que un crack declara su admiración y simpatía por Boca Juniors. En el 2015, recordemos, Daniele De Rossi incluso posó con la camiseta del 'Xeneize'; y ya otras figuras como Buffon, Pirlo y Ronaldinho han sido vinculadas con el cuadro argentino, aunque finalmente sus incorporaciones no se lograron.



¿Qué pasó esta vez con 'Súper Mario'? Pues no necesitó ni una palabra para confesar su amor por 'La Bombonera', le bastó solo un emoji en una fotografía del estadio en Instagram, que ya es viral en redes sociales.