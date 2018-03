Apura su recuperación. Neymar no quiere descansar ni un minuto más y acelera su regreso a los campos. El brasileño, si bien aún no puede ni caminar, eso no fue excusa para trabajar en el gimnasio algunos minutos para así no perder condición física. 'Ney' publicó un video del entrenamiento de esta mañana en su cuenta de Instagram con el partido del PSG de fondo.

En el video que muestra Neymar, aparece en un lado del gimnasio el televisor con el partido que ganó este miércoles el PSG frente al Angers, por la fecha 31 de la Ligue 1, con doblete de Kylian Mbappé.



De inmediato ya se luce el brasileño ejercitándose, primero en el 'press de banca' trabajando los pectorales, y luego tirando de la polea fortaleciendo los 'tríceps'.

Neymar, recordemos, fue operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y estará de para cerca de tres meses. Su regreso se daría muy cerca del inicio del Mundial Rusia 2018. Aunque por ahora también hace frente a los constantes rumores sobre su futuro, que lo ubican entre un posible retorno al Barcelona o la llegada al Real Madrid para el siguiente mercado de fichajes.