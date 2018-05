¡No tiene pierde! Sergio Ramos esta vez fue en serio. El defensor del Real Madrid , conocido también por su afición por la música, lanzó su primera canción que viene arrasando en redes sociales. Se llama 'SR4', y está inspirada en su vida. El español hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Instagram, donde compartió también parte del videoclip.

"Mi casa, unos amigos, mucha magia y este es el resultado. Mi vida en una canción... y muchas estrofas aún por escribir. Gracias a todos los que me habéis llevado y acompañado hasta aquí", fue el mensaje con el que Ramos dio a conocer este rap.

En la canción, Ramos hace un repaso por su vida, tanto deportiva como personal, su paso por el Sevilla, el Real Madrid, y desde luego también la selección española. El rap fue escrito y compuesto por el propio jugador y producida por DeMarco.



A continuación, te dejamos con la letra del tema:

"30 de marzo, los bloques blancos



No se crió como vos, no no no



Nació con dos Balones de Oro, los tiene bien puestos



Pronto los vio Caparrós



Galas, alfombras rojas, fistro, trajes



No olvida sus orígenes, tatuajes,



Es una leyenda, su palmarés es,



todos le conocen pero nadie sabe quién es él



Va por delante, no vengan a robar a la cárcel así que denle de comer aparte



No me comparen ese mangante con SR4 magnate



Trajo la Décima la Undécima jugando en el alambre



Hoy como con Ramos ayer con Sergio pase hambre



Al postureo, a la farándula y a la vida de teatro



le ponemos una rueda y cuesta abajo



porque sabemos que en Madrid la I es la I



Pero el número 1, el 4



Y al final se ganó la batalla



Porque nunca ha tirado la toalla



Es la flor del jardín, la atalaya



El número 1, el 4



No creían y la metió en la escuadra



Su primer sueldo fue pa' la yaya



Y ahora con el brazalete de España



El número 1, el 4



Monada, aquí nadie regaló nada, ese abdomen es de pico y pala, siempre da la cara



No hay tiempo, al corte, jugando en largo



Dentro y fuera, capo de capos,



capitán general en la capital,



cuenta millones en Twitter seguidores en Instagram



es una de arena y cero de cal



Salto y floto, de un All Star, SR, ADN NBA



Pura raza como silencio Yucatán



Yendo al frente como Manny Pacman



Monada, aquí nadie regaló nada, ese abdomen es de pico y pala, siempre da la cara"



Ya no cuaja ese jajaja tu blabla nuestra merienda



Su testiculina no está en venta



Te sale a lo Panenka, lleva el 15 por Antonio Puerta