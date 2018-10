Están los buenos jugadores, los cracks, los genios y después de todos ellos está Joaquín Sánchez. El delantero del Betis ha vuelto a dar otra muestra de su genialidad, esta vez al bromear con la convocatoria de Luis Enrique en la Selección de España para los próximos duelos ante Galés e Inglaterra. El atacante de 37 años le pregunta al técnico de 'La Roja' por qué no está en el llamado a través de un video que ya es viral en YouTube.

El divertido video fue publicado por la cuenta de Twitter del Real Betis, en la que Joaquín muestra su preocupación por no ser llamado a la selección. Incluso cuenta que tiene algunas llamadas perdidas en su celular, y teme que una de esas fuera de Luis Enrique.



"Luis Enrique, ¿qué pasa tío? Que no me he visto en la lista y estoy preocupado", empieza el futbolista. "Tengo dos llamadas perdidas aquí y no sé si eres tú o no. Llámame, por favor", continúa el 'Torero'.



Luego el futbolista continúa y bromea con la forma en cómo Luis Enrique dio a conocer a los convocados: colgando en una taquilla en el vestuario la camiseta de cada seleccionado. A Joaquín no se le ocurrió mejor forma de 'reclamar' que mostrando una percha vacía.



"No me he visto en la lista y después otra cosa: no me he visto en la percha. ¿Dónde está la camiseta? La percha está aquí (risas). Llámame por favor, que estoy preocupado. Venga guapo", concluya el bético.

Joaquín Sánchez jugó un total de 51 encuentros con la Selección de España, con la que disputó la Eurocopa de 2004 y las Copas del Mundo de los años 2002 y 2006. Su último duelo como internacional lo tuvo el 17 de noviembre de 2007, contra Suecia, en duelo válido para la Clasificación de la Euro 2008.