A estas alturas ya nada de lo que haga sorprende. Si como futbolista protagonizó varios episodios de escándalo, ahora, ya retirado de los campos oficialmente desde hace un mes, Andréi Arshavin no tiene reparos en hacer lo que le viene en gana. Como por ejemplo, 'robar' un caballo y cabalgar por las calles de San Petersburgo, con dos acompañantes y una patrulla de policía. Y claro, desde luego, ebrio. El video ya es viral en YouTube.



De acuerdo al medio 'Komsomolskaya Pravda', el exjugador ruso que brilló en la Eurocopa 2008, fue visto a la salida de un club de striptease en la ciudad báltica, donde había asistido a una fiesta, acompañado por dos mujeres y en aparente estado de ebriedad. Pero lo más sorprendente, es que el 'Mago' -como se lo llamó en el mejor momento de su carrera- iba a caballo.



Andréi Arshavin a la salida de un club de striptease. Andréi Arshavin a la salida de un club de striptease.

Según información de los medios rusos, Arshavin decidió tomar uno de los caballos con los que se suelen hacer recorridos turísticos. Pero lo malo para el exfutbolista es que la propietaria del animal lo denunció por no haber recibido el importe (35 euros) de lo que costaba dicho paseo. Toda una odisea.



Y claro, la aventura del ruso no pudo acabar de otra manera que no sea explicando lo ocurrido a una patrulla de la policía. Para cerrar con broche de oro, desde el bar también aseguran que Arshavin no pagó lo que consumió durante la extensa jornada.