Incluso el propio Cristiano Ronaldo no puede hacerlo todo bien. El luso ha sido el protagonista de un clamoroso fallo aunque no precisamente en las canchas de fútbol, sino en las de tenis. El crack de la Juventus estuvo presente en el encuentro entre John Isner y Novak Djokovic en el Masters de Londres, y ejerció de recogebolas, pero no le fue bien. El video ya es viral en YouTube.

Cristiano intentó atrapar una pelota al vuelo que salió justo hacia el lugar donde estuvo acompañado de su novia Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Ronaldo Junior, pero falló en su intento y la pelota terminó por rebotar, precisamente, en la modelo española.



El portugués, que este fin de semana participó en la victoria de su equipo ante el Milán, con un gol incluido, tuvo un asiento privilegiado a pie de pista en el O2 londinenses.



El exjugador del Real Madrid es un gran aficionado al tenis y se le ha podido ver en otro torneos como el Masters de Madrid. Cuando las cámaras enfocaron su imagen, el público británico le brindó una calurosa ovación. EFE