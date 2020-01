Cuando el balón no quiere entrar, simplemente no quiere entrar. No importa la forma o fuerza cómo se intente probar a puerta, es esférico hará todo lo posible para no cruzar la línea de gol, incluso cuando este parezca inevitable. Y eso fue lo que pasó en el duelo entre el West Bromwich Albion y el Charlton por la tercera ronda de la FA Cup, un extraño efecto que tiene a todo el mundo intentando buscar una explicación. El video, desde luego, ya es viral en YouTube.

El protagonista es el balón, pero quien se quedó helado fue el delantero del West Charlie Austin, quien ya celebraba prácticamente su tanto, y hasta ahora no se puede explicar cómo no ingresó al arco.

Corría el minuto 75 cuando el futbolista inglés tomó un rebote en el área y remató fuerte sobre el portero, quien llegó a desviar el balón. Éste siguió su trayectoria hacia el arco, pero justo cuando cruzaba la línea, dio un raro efecto y botó al lado contrario de la portería regresando a las manos del guardameta.

Pese a la extraña jugada el West Bromwich Albion logró vencer 1-0 y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Aunque claro, si no hubiese sido por ese ‘capricho’ del balón, el partido habría quedado 2 a 0.

