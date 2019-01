Lo más hermoso que verás: la genial charla táctica de Bielsa a Zidane que es viral [VIDEO]

Marcelo Bielsa ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días, luego de reconocer que 'usa espías' para conocer más de sus rivales, como parte de su 'método'. El argentino, incluso, contó que cuando dirigía en España, el propio Guardiola se sorprendió al ver que el 'Loco' "sabía más del Barcelona" que él mismo. Pero el 'Pep' no ha sido el único que ha quedado rendido ante Bielsa, pues un video que ya es viral en YouTube , muestra como Zinedine Zidane se acerca a él para saber un poco más de cuestiones tácticas.

La genial charla entre dos genios del fútbol mundial tuvo lugar cuando Marcelo Bielsa dirigía al Olympique de Marsella, entre el 2014 y 2015, tiempo en el que 'Zizou' aún tenías las riendas de las divisiones menores del Real Madrid y se preparaba, sin saberlo todavía, para entrar en la historia al ganar tres Champions League consecutivas.



Durante la conversación, es el propio Bielsa quien le pide a Zidane explicarle cómo se desarrolló un juego de su elenco ante el AS Mónaco. El francés, desde luego, acepta.



"No crea que es de vanidoso, pero ya que vinieron, cómo no les voy a explicar", le dice Bielsa a Zidane, quien sonríe bastante sorprendido ante la humildad del técnico argentino.



En seguida, y como un adelanto de lo que será la charla -que ya se desarrolló en privado- el 'Loco' le explica algunas cuestiones tácticas que luego ampliará.