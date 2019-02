¡Para disfrutar y compartir! En la Segunda de Alemania se le rindió tributo al buen fútbol [VIDEO]

No importa si no es en la liga top del mundo, tampoco si el equipo no es uno de los 'gigantes' de Europa, mucho si su técnico no está entre los más rankeados. El fútbol, el buen fútbol no entiende de eso y se abre paso donde sea; por ejemplo, con el sexto clasificado de la Segunda de Alemania : pura poesía de gol que ya es vital en YouTube.

Holstein Kiel abrió el marcador a los 5 minutos en el duelo ante Magdeburg por la fecha 21 de la liga. Pero no fue cualquier gol. Como se ve en las imágenes de YouTube, hubo un festival de pases con un lujo incluido del arquero.

Al final, Janni Sierra culminó la gran jugada tras pase de Alexander Mühling. Fue una clase de organización y un manual de ataque que no hubiera sido posible sin la técnica y el movimiento de los futbolistas, como se muestra YouTube.

Holstein Kiel no supo mantener la ventaja. Y es que Magdeburg, con gol de Philip Türpitz (42') igualó todo. Con este resultado, el primer equipo mencionado se quedó en el sexto lugar, mientras que su rival marcha en el decimoquinto puesto.