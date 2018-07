Lo grita, como si estuviera en el Camp Nou y no en el gigante asiático. Su venta fue un caso raro, de esos que no se entiende. La experiencia de Paulinho en el Barcelona apenas duró una temporada y, pese a que fue traspasado – otra vez – al Guangzhou Evergrande, el volante brasileño celebra como si fuera su primer gol de su carrera. El video ya está en YouTube.



En un partido entre el Guangzhou contra el Chongquing Dangdai de Alan Kardec y Fernandinho, Paulinho marcó uno de los cinco goles de su equipo. El ex jugador culé puso el tercero (64’) tras una asistencia del chino Gao Lin. Los otros los anotaron Deng Hanwen (2’), Gao Lin (40’) y un doblete del también brasileño Talisca (70’ y 85’).



Paulinho dejó unos 50 millones a las arcas del Barcelona, diez más de lo que el club azulgrana pagó por él al Guangzhou en el verano pasado del mercado de fichajes.



El jugador como el Barcelona salieron satisfechos con esta operación. El volante cobra el doble de lo que ganaba en su primer paso por China y el Barza por los 10 millones que acaba ganando un año después y tras haberle sacado un buen rendimiento al brasileño.



