Un gol para colgarlo en un marco. Griezmann, el jugador pretendido por toda Europa, se lució de nuevo con el Atlético de Madrid. El francés, que no tuvo un buen desempeño en el partido de cuartos de final, ahora apareció para que todos los hinchas colchoneros griten gol. En un video que puede verse en YouTube , Antoine le pegó de derecha para colgar a Sergio Rico. Para el ojo del televidente, para entrar en un top ten de la semana. Fijo.



Minuto 13 del partido. Sergio Escudero había adelantado a los

sevillanos. El partido parecía que había llegado a su fin. Dos goles del Atlético para poder equiparar las cosas. Jugando en el Sánchez Pizjuán, el partido se hacía difícil. No obstante, cuando hay jugadores como Antoine Griezmann, el partido puede resolverse en solo minutos. Un gol de otro partido y probablemente uno de los mejores de Antoine desde que está en el Atlético.



Pase de Gameiro de pecho tras un pase largo. Como dijimos, todo se puede ver en YouTube. Griezmann la controla, la pasa a la derecha y se la cuelga a Sergio Rico. Un golazo. Todo el estadio se enmudeció, mientras que en Madrid todos celebraban. Hay partido en la Copa del Rey.



El Atlético debe anotar al menos dos goles para remontar un marcador de 2-1 en contra sufrido en casa, teniendo en cuenta que no contará con Diego Costa, quien sufrió una lesión en el cotejo ante Girona. En el partido, y que está en resúmenes de YouTube, el Atlético mostró una de sus peores versiones en los últimos minutos.