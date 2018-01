Se llama Santiago Jaime y es el gran culpable de que Diego Costa no siga con su racha goleadora con el Atlético de Madrid. El árbitro, que se encontraba a un metro del arco del delantero brasileño-español, anuló el tanto por considerar que este le había cometido falta a su rival, cuando en YouTube puede ver que fue totalmente lo contrario en el duelo de la Copa del Rey. La acción provocó una ola de comentarios en redes sociales.



Minuto 12 del partido en el Wanda Metropolitano. Centro desde la banda derecha. Diego Costa busca el balón, pero su marca lo persigue a todos lados. Por un tema de fuerza y peso, el ‘Lagarto’ le gana y marca de cabeza ante el golero Sergio Rico. No obstante, y como puede verse en otros videos de YouTube, el juez decide que este no fuera válido.



Cosas del fútbol y en donde debería entrar de lleno el VAR. Diego Costa y el Atlético de Madrid fueron perjudicados en una acción en donde el ojo y la percepción humana fallan. Diego Costa luego marcó en el segundo tiempo del partido, aunque el Sevilla también lo hizo. ¿Qué hubiese pasado si el Atleti se ponía en ventaja desde los primeros 15 minutos? No lo sabemos.