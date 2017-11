Situaciones así no se dan todos los días. Manfredonia debía recibir a Gravina por un duelo decisivo del Grupo H de la Serie D de Italia. Pero tal como se dice, debía dado que el árbitro decidió suspender el encuentro al no tolerar una que una de las líneas que delimitaba el campo de juego se encontraba mal hecha. El video se ha convertido en viral en YouTube.



Como puede verse, el juez vio como cancheros lograron corregir el desperfecto inmediatamente, pero este alegó que las medidas no eran las reglamentarias y dio por suspendido el cotejo: según el encargado de impartir justicia, había algunos pocos centímetros de diferencia con respecto a lo dispuesto por las autoridades del certamen.



De esta forma, cada uno a su casa y no hubo fútbol. ¿Cuál será el resultado final? Los dueños de casa (Manfredonia) perderán los puntos en el escritorio, mientras que Gravina festejará. Un partido resuelto en mesa y no en la cancha como se esperaba y tenía que ser. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.



