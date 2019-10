Digno heredero: el hijo de Ribéry cruza el campo dominando el balón y revoluciona las redes [VIDEO]

No nada qué hacer, lo que se hereda no se hurta. La popular frase "de tal palo tal astilla" no se puede explicar mejor que con el hijo de Franck Ribery , quien se ha convertido en viral en YouTube al lucirse en un video que publicó su padre en Instagram, en el que se luce con un espectacular dominio del balón.



El hijo de Franck Ribery se luce dominando el balón y regateando a su padre. (YouTube)

El futbolista francés aparece con su hijo entrenando en un campo de fútbol, donde el pequeño cruza el campo dando toques al balón sin que éste caiga al suelo. Una zurda maravillosa, privilegiada como la del padre que podría dar mucho de que hablar en un futuro.



El pequeño, que avanza con el esférico, lleva puesta una camiseta con el dorsal '7', el de su padre, quien luego lo felicita por la buena maniobra que realizó, para luego continuar con la práctica, que incluye regatear al papá, enfrentarse a él en el uno contra uno y marcarle gol.

La vida después del Bayern

Como se recordará, Ribery llegó a la Fiorentina con el aval de haber anotado el mejor gol de la temporada 2018-19 con Bayern Munich en el último partido que disputó con el campeón alemán. Ahora, flamante fichaje de la Serie A de Italia encontró un nuevo reto en su carrera con los 'Viola' que esperan estar a la altura de la competencia y regresar a los grandes torneos europeos de la mano de su estrella.

