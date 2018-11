El exfutbolista italiano Vincenzo Iaquinta, campeón del mundo en 2006, fue condenado este miércoles a dos años de cárcel por un tribunal italiano, por crímenes ligados a la posesión de armas con circunstancias agravantes mafiosas. Y ya se viralizó en YouTube un video en el que el estalla en la puerta del juzgado, asegurando que no ha hecho nada.



"Me han robado la vida. Mis hijos y todo. Me lo han robado todo sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada", repitió varias veces el exfutbolista.



El fiscal había pedido una pena de seis años de prisión para el exdelantero de la Juventus de 38 años y con 40 partidos con la 'Azzurra', por posesión de armas de fuego y vínculos con el grupo mafioso 'Ndrangheta en el norte de Italia.



Además, su padre Guiseppe, un empresario acusado de estar afiliado a 'Ndrangheta, fue condenado a 19 años de prisión.