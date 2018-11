Increíble, aunque lo parezca. El video es viral en YouTube. En el partido entre Chievo Verona y Sassuolo, Emanuel Giaccherini marcó un autogol bastante peculiar. ¿Acaso no vio a su compañero que estaba tendido en el campo? El portero salvó un mano a mano, estaba totalmente derrotado y aun así Giaccherini le dio un pase, que terminó siendo un tanto en propia puerta en la derrota del Chievo Verona sobre el Sassuolo por la liga italiana.



Sassuolo venció 2-0 a un Chievo Verona en el fondo de la tabla de la Serie A con gol de Federico Di Francesco y autogol de Emanuel Giaccherini. Chievo no ha ganado un solo partido disputado en once fechas disputadas hasta esta altura del campeonato. Incluso su puntaje es negativo (-1), puesto que les quitaron tras un castigo. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace. Hay más videos peculiares como el que hemos visto.