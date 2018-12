Si ya era uno de los señalados por la afición en las últimas semanas, la goleada ante el CSKA Moscú ha sido la excusa perfecta para los hinchas del Real Madrid para pifiar a Isco. El mediocampista, sin embargo, no se quedó callado esta vez y respondió encarando a la grada del Santiago Bernabéu, que se mostró enérgica con los jugadores tras caer en el duelo por la Champions League.

Sobre el inicio de la segunda mitad, el malagueño perdió una clara ocasión para descontar (hubiese sido el 1-2) luego de una gran acción individual de Vinicius Junior, y los hinchas no tardaron en pifiarlo. Isco pidió tiro de esquina al árbitro de área y luego se dirigió a la grada: "¿qué queréis?", gritó el volante.

Carvajal sale en su defensa

Dani Carvajal salió en defensa de su compañero, a quien llamó "valiente".



Carvajal no pudo aclarar si Isco se encaró con la grada en un momento del partido y que provocó, después, que fuera abucheado por el público. "No he visto si se ha encarado o no. Pero lo único que puedo decir de Isco es que llevo muchos años con él y que es un jugador valiente que cuando las cosas no van bien pide el balón y no desaparece y eso hay que valorarlo también", dijo tras el duelo.



"Este era un partido intrascendente para el que lo quiera ver así. Es un partido oficial. No ha sido un buen partido. Nos vamos jodidos por la derrota en casa pero hemos terminado primeros de grupo que era el objetivo", añadió.