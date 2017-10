Un golazo de aquellos. Si hay jugadores que no demuestran todo su talento en la MLS, como es el caso de Pirlo, Lampard y otros jugadores, hay otros que sí explotan toda su calidad. Ese es el caso del delantero Sebastian Giovinco, quien lleva más de 60 tantos desde que llegó a Norte América procedente de la Juventus de Italia. El último fin de semana marcó un golazo, que inmediatamente fue subido a YouTube, aunque por otra razón además del tiro libre.



Minuto 84 del partido. Toronto se medía con el Atlanta United del ‘Tata’ de Martino. Los canadienses caían por un gol de diferencia hasta que un espectacular tiro de Giovinco puso la paridad en el encuentro. Sin embargo, lo curioso y anecdótico no fue la parábola que hizo el disparo del delantero italiano, sino lo que había pasado minutos antes.



A los 60’, cuando Altidore habían anotado para los Toronto Raptors, un fanático le tiró un vaso de cerveza al delantero estadounidense, a lo que Giovinco decidió coger el vaso en el césped de juego y bebérselo ante la mirada de ellos. ¿Le habrá dado energías? No podemos saberlo. Lo único cierto es que este video ya tiene miles de reproducciones de YouTube.



La temporada regular de la MLS llegó a fin. Toronto obtuvo el primer puesto de la Conferencia Este con un total de 69 puntos, mientras que Portland Timbers logró 53 unidades en la Conferencia Oeste.



